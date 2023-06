Allegri Calvo, la Juve si è spaccata in due: retroscena dopo la vittoria all’ultima giornata in casa dell’Udinese. Cos’è successo

Tuttosport racconta di un clima teso in casa Juventus, specialmente tra Allegri e Calvo, che non hanno gradito l’uno le mosse dell’altro. Il tecnico lamenta uno scarso peso politico della dirigenza, derivato dal fatto che la sua squadra il prossimo anno, Ceferin permettendo, dovrà giocare in Conference League.

Al dirigente non sono invece piaciute quelle frecciatine in conferenza da parte dell’allenatore, che dal canto suo non ha ancora avuto confronti diretti per il divorzio. Il contratto lo blinda, ma non è detto che non possa intervenire John Elkann in persona a sparigliare le carte in tavola.

