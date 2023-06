Frattesi Juve, è il primo nome se non rinnova Rabiot! Le ultime di mercato in casa bianconera

Tutti pazzi per Davide Frattesi. Come riferito da Sky Sport, la Juve sarebbe intenzionata a puntare tutto sul classe centrocampista classe 1999 del Sassuolo in caso di mancato rinnovo di Adrien Rabiot.

Tuttavia, sulle tracce del giocatore ci sono sempre Inter e Roma. I giallorossi, in particolare, lo avevano cercato a lungo già la scorsa estate.

