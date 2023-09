Allegri chiede equilibrio nonostante il secondo in classifica: vuole evitare un errore già fatto dalla Juve

Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo Juve ha chiesto equilibrio, nonostante il secondo posto in classifica, perché sente troppa euforia e non gli piace volare in alto, ma stare coi piedi per terra.

Come spiegato da Guardalà a Sky Sport il rischio che avverte Allegri è quello di un calo di tensione, viste le difficoltà che sta vivendo il Sassuolo. L’allenatore non vuole che la squadra commetta lo stesso errore fatto col Bologna.

The post Allegri chiede equilibrio: vuole evitare un errore già fatto dalla Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG