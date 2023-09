De Ligt in crisi col Bayern? Tuchel: «Questo non gli basta, ma va tutto bene». L’allenatore fa il punto sull’ex Juve

Tuchel è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione di De Ligt al Bayern Monaco, visto il periodo di crisi che sta attraversando l’ex difensore della Juve.

TUCHEL– «Non si fanno spesso cambi con i difensori centrali. De Ligt merita di giocare al 100% ed è in buona forma. Ovviamente, a livello personale, questo non gli basta ma è un giocatore che fa squadra. Tutti devono essere pronti in ogni momento. Matthijs lo fa, quindi va tutto bene».

