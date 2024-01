Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista della sfida tra i bianconeri e l’Empoli

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Empoli.

CHIESA E RABIOT – «Chiesa non è disponibile, è stato una settimana fermo e ieri ha fatto poco e niente. Cerchiamo di recuperarlo per l’Inter, lui è molto importante per noi. Abbiamo ancora da fare tanti punti».

SCUDETTO – «Non è lo scontro diretto. Dopo Inter-Juve, chiamiamolo così, c’è anche il Milan. Ha fatto più punti dell’anno scorso e ha passato il periodo peggiore. Ha le carte per rientrare. Pensiamo a noi stessi. A fare i 3 punti. Non è facile. L’Empoli il primo anno vinse qui da noi. Ha qualità. E’ portata a giocare. Una volta giocata la partita, vedremo quanto fatto. L’importante è rimanere in equilibrio. E’ la cosa più importante. La quota scudetto mi trovo in difficoltà, difficile dirlo. Noi stiamo facendo un percorso ma non dobbiamo accontentarci e soprattutto abbiamo di fronte una squadra forte, che è la favorita e che ha fatto un sacco di punti».

