Ecco la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista del match che la sua Atalanta dovrà affrontare contro l’Udinese.

SU ATALANTA UDINESE – «Domani ci aspetta una gara difficile, e all’andata abbiamo rischiato di perdere in una gara dove abbiamo rimontato all’ultimo secondo. Considerando che una vittoria sarebbe importante per dare un passo importante in classifica: questa pausa ci ha fatto bene e vogliamo ripartire nella maniera migliore».

SCAMACCA – «Scamacca ha lavorato bene, è sicuramente un giocatore importante che deve migliorare molto dal punto di vista del dinamismo. De Ketelaere può aiutarlo così come il belga riesce ad aiutare anche altri compagni di reparto».

INFORTUNI – «La squadra sta bene. Unici assenti soltanto Koopmeiners e Hien (out domani e anche contro la Lazio ndr). Contiamo però sulla crescita di alcuni giocatori: abbiamo Kolasinac, Ruggeri e Holm che stanno facendo bene sulle fasce».

