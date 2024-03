In conferenza stampa alla vigilia del match tra Juve e Atalanta, Massimiliano Allegri parla così degli obiettivi dei bianconeri

Massimiliano Allegri si dice sereno riguardo il raggiungimento degli obiettivi stagionali della sua Juve, attualmente seconda all’Inter e con un divario importante in classifica.

CROLLO MOMENTO CLOU «Non sono preoccupato, ma siamo dispiaciuti per i punti persi questo mese. Siamo a marzo, nella parte finale della stagione e il primo obiettivo era arrivare ora nella migliori condizioni. Siamo secondi, stiamo lottando per la Champions e siamo in semifinale Coppa Italia. Gli obettivi iniziali, ad oggi, gli abbiamo raggiunti. Dobbiamo essere bravi ad arrivare in fondo, mancano 11 di campionato più due di Coppa Italia, sperando che siano 3 e fare il meglio possibile».

ASSENZA LOTTA SCUDETTO «Non può vincere sempre una squadra sola, la Juve l’ha fatto per 9 ann straordinari. Poi c’è stato un ricambio generazionale e l’eta della squadra si è notevolmente abbassata. Abbiamo iniziato un percorso diverso e sostenibile come richiesta dalla società. La Champions per il calcio italiano,rappresenta il 30% del fatturato e per la Juve il 20% bisogna entrarci per forza. Non è facile percheè in Italia ci sono sempre 7-8 squadre pronte a lottare come Roma e Napoli, cosi come Fiorentina e Atalanta, senza dimenticate la sorpresa Bologna: bisogna fare un passo per volta ed cercare di entrare nell maggiore competizione dell’anno prossimo. Abbiamo cercato di lottare, ma poi abbiamo lasciato lo Scudetto. Io credo che questa squadra abbia giocatori che hanno bisogno di fare partite importanti, io credo per 2-3-4 anni la Juventus avrà , con Fagioli che non abbiamo avuto, Kenan, Iling, così come Vlahovic e Cambiaso che sono 2000, un futuro importante, con un percorso di crescita alle spalle».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI

L’articolo Allegri ci ricasca: l’ha detto davvero in conferenza stampa! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG