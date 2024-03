Il calciomercato Inter ha messo nel mirino un difensore per il futuro, ma la concorrenza di altre big non manca: i dettagli

Nuovo nome per il calciomercato Inter, interessato a trovare un difensore per il futuro.

Mentre i nerazzurri si preparano per sfidare il Bologna di Thiago Motta, torna in primo piano il nome di Leny Yoro, difensore centrale franco-ivoriano del Lille, che sta mostrando una notevole crescita secondo Tuttosport.

Yoro è al centro dell’attenzione di diversi top club, tra cui PSG e Real Madrid, oltre all’Inter che lo ha seguito attentamente. Tuttavia, sembra che il Real abbia un vantaggio nella corsa per il giocatore, con Yoro che manifesta un interesse verso il club spagnolo. Nonostante il Lille richieda 100 milioni di euro, il Real sembra essere in pole position, sebbene sia interessato a un prezzo più basso. L’Inter potrebbe aspettare il 30 giugno 2025 per ottenere Yoro a parametro zero se non si raggiungerà un accordo sui 30 milioni di euro richiesti.

L’articolo Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa. Concorrenza Psg e Real! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG