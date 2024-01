Massimiliano Allegri parla così degli obiettivi della sua Juve, rispondendo alle parole di Filippo Tortu: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, in conferenza, ha così parlato degli obiettivi stagionali della sua Juve.

PAROLE TORTU – «Può venire ad allenarsi con la Juventus… (ride, ndr). Ci sono cavalli che hanno bisogno dei paraocchi e altri no. La differenza è che ci sono dei cavalli che mettono i paraocchi perché quando li arrivano vicino gli danno fastidio e quindi magari o frenano e allora gli mettono i paraocchi così almeno guardano solo davanti. La Juve non ha paraocchi, i ragazzi mi sono piaciuti per come hanno giocato la partita, con una serenità e sicurezza importante. Quello fatto fino ad oggi non conta niente, conta quello che sarà domani sera. Il calcio vive sugli equilibri e l’equilibrio che conta nel calcio sono i risultati. Se non fai risultato in una settimana puoi rovinare la stagione. Siamo a metà stagione, l’obiettivo importante sono la Champions e la Coppa Italia da giocare. Ad aprile a Roma si sta bene ed è una bella città ma noi dobbiamo pensare passo dopo passo, lavorare e migliorare senza cadere nella presunzione o nella troppa euforia».

