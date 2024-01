Dikeni Salifou, centrocampista della Juventus Next Gen, salterà il prossimo match dei bianconeri in programma con la SPAL

Assenza pesante per la Juventus Next Gen, che in occasione del prossimo match contro la SPAL non sarà a disposizione di mister Brambilla.

Il centrocampista bianconero è stato infatti ammonito contro il Rimini. Già diffidato, dovrà ora scontare un inevitabile turno di squalifica.

The post Salifou salterà SPAL-Juventus Next Gen! Il motivo della sua assenza appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG