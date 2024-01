Anche Tarik Muharemovic squalificato per SPAL-Juventus Next Gen: il difensore salterà la prossima gara dei bianconeri

Anche Tarik Muharemovic, così come Salifou, sarà costretto a saltare la prossima sfida della Juventus Next Gen, in programma settimana prossima contro la SPAL.

Il difensore bosniaco è stato espulso per doppia ammonizione nel finale di partita contro il Rimini e dovrà quindi scontare un turno di stop forzato.

The post Muharemovic squalificato per SPAL-Juventus Next Gen: anche il difensore salterà il match appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG