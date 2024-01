Massimo Brambilla, ai canali ufficiali bianconeri, ha parlato dopo lo 0-0 tra Juventus Next Gen e Rimini.

LE PAROLE – «Nel primo tempo il Rimini è partito meglio pressandoci e giocando con fisicità. Noi abbiamo retto bene, senza correre grossi pericoli e siamo venuti fuori nella ripresa, creando occasioni pericolose. Ci è mancato il cinismo e la cattiveria nel trovare il guizzo decisivo per fare gol, ma l’atteggiamento era quello giusto. Non abbiamo gestito benissimo i minuti finali dopo l’espulsione, ma è anche una questione di esperienza. Comunque, ci portiamo a casa un pareggio che ci è utile per continuare la serie di risultati positivi».

