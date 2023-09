Allegri come Conte al ristorante da 100: «Se hai una pistola e gli altri i carri armati…». Cosa intendeva il tecnico dopo la gara con l’Empoli

«Se hai una pistola, non puoi andare a fare la guerra contro i carri armati. Devi trovare una strategia diversa», è la curiosa metafora uscita dalla bocca di Massimiliano Allegri al termine di Empoli-Juve. Un inno alla flessibilità (da sempre must del tecnico livornese) o la necessità di sottolineare ancora una volta quale sia la reale dimensione della Juve in questo campionato?

Di certo l’espressione utilizzata dal tecnico in riferimento alla rosa della Juventus lascia intendere che la percezione di Max sia quella di avere qualcosa meno rispetto ad altre big come Inter, Milan e Napoli, da lui stesso definite come le favorite al titolo. I più maliziosi ci hanno visto addirittura un parallelismo con il celebre «Non si può andare con 10 euro in un ristorante da 100 euro» di Antonio Conte: il riferimento allora era però alla Champions che oggi il club bianconero non gioca. Di lì a poco, con Allegri, avrebbe raggiunto due finali del massimo torneo continentale per club.

