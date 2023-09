Ziliani contro la Juve: «Dopo la cancellazione del rigore al Bologna manca l’espulsione a Locatelli». L’attacco – FOTO

Il giornalista Paolo Ziliani via Twitter ha lanciato l’ennesimo attacco alla Juve dopo la vittoria contro l’Empoli, rivendicando una presunta espulsione ai danni di Locatelli.

Nel match d’esibizione della 3^ giornata giocato a Empoli dalla Juventus sono proseguiti gli esperimenti di innovazione del regolamento. Dopo la cancellazione dei rigori grandi come una montagna testata con successo a Bologna sette giorni fa, è andato a buon fine l’esperimento… pic.twitter.com/wRRU5pN4R2 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 3, 2023

L’ATTACCO – «Nel match d’esibizione della 3^ giornata giocato a Empoli dalla Juventus sono proseguiti gli esperimenti di innovazione del regolamento. Dopo la cancellazione dei rigori grandi come una montagna testata con successo a Bologna sette giorni fa, è andato a buon fine l’esperimento della mancata espulsione del giocatore (Locatelli) che, ammonito, va a protestare a brutto muso con l’arbitro, gli mette una mano al petto ma non gli succede nulla, anzi l’arbitro si dilunga a spiegargli il perchè e il percome dell’ammonizione. È stato poi tentato, sulle ali dell’entusiasmo, l’esperimento del calcio di rigore concesso (naturalmente alla Juventus) per un fallo di mano commesso dal difendente avversario dopo che la palla è però già uscita dal campo, quindi a gioco di fatto interrotto: per quanto allettante, dopo lunga riflessione si è tuttavia deciso per il momento di soprassedere. Per una questione di misura».

