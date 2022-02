L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato il big match di domani contro l’Atalanta.

Massimiliano Allegri ha presentato oggi nell’abituale conferenza stampa la gara di Bergamo di domani sera. “Domani è uno scontro diretto per il quarto posto. È una partita importante, ma non decisiva perché ne mancano tante altre. Sarà un bel passaggio, un match difficile perché l’Atalanta ha dimostrato di aver conquistato un posto per lottare nelle prime quattro posizioni“.

“Da 2-3 anni gioca la Champions, è una squadra fisica e arrabbiata per l’eliminazione dalla Coppa Italia. Servirà attenzione e tecnica, una prestazione di alto livello per portare a casa un risultato importante. Non sarà decisiva, sia per noi che per loro, ma è una partita bella da giocare. Il tridente può essere schierato come no. Valuterò oggi perché hanno giocato un paio di partite. C’è il rientro di Kean che sta bene. Bernardeschi non sarà della partita, rientrerà lunedì. Out Chiellini, tutti gli altri a disposizione“.

