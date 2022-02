Lazio-Bologna è il primo match della venticinquesima giornata di Serie A, ecco le formazioni ufficiali.

La prima notizia relativa a Lazio-Bologna è la presenza di Ciro Immobile dal primo minuto, Felipe Anderson va in panchina. L’attaccante della nazionale si era infortunato in Coppa Italia ma a quanto pare era solo una forte botta. Mihajlovic lancia per la seconda volta consecutiva Schouten nella formazione titolare; ecco le formazioni ufficiali.

Sinisa MIhajlovic

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Hysaj, Kamenovic, Radu, Cataldi, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Cabral, Felipe Anderson.

BOLOGNA (3-5-1-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Soriano, Dijks; Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Sansone, Vignato, Barrow.

