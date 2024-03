Conferenza stampa Allegri post Juve Atalanta: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match dell’Allianz Stadium

Ecco le parole in conferenza stampa Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la sfida tra Juve e Atalanta

COMMENTO SULLA PARTITA – «Non è un problema mentale, in questo momento prendiamo troppi gol. Sul primo gol sono stati bravi, sul secondo dovevamo fare meglio. La squadra ha fatto una buona prestazione, abbiamo creato tanto e potevamo essere più lucidi. Non era semplice, ma il risultato ci fa guadagnare un punto sul Bologna ed è utile per giocarci la Champions il prossimo anno».

ILING JR – «Sono soddisfatto di tutti. Hanno messo tutti impegno, anche se forse potevamo fare meglio. Abbiamo fatto poche vittorie, dobbiamo arrivare in fretta alla quota Champions e stiamo già pensando alla partita con il Genoa».

PROBLEMA JUVE – «Nel calcio ci sono questi momenti, bisogna affrontarli. Dopo un primo tempo in cui eravamo sotto, i ragazzi hanno reagito. Dobbiamo essere più precisi e forti vicino all’area».

