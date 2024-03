Le parole del trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic dopo il pareggio contro la Juve questa sera all’Allianz Stadium

Il trequartista dell’Atalanta Mario Pasalic, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la gara giocata contro la Juve.

«Eravamo in vantaggio quindi un po’ di rammarico c’è. Siamo venuti qua per vincere ma anche non perdere in casa della Juve è un buon risultato. Abbiamo perso contro il Bologna, contava molto, ma dobbiamo recuperare ed oggi abbiamo preso un punto. Adesso pensiamo allo Sporting poi alla Fiorentina. Koopmeiners? È cresciuto molto, si sono viste subito le sue qualità. Siamo contenti di averlo e che continui a fare tanti gol con noi».

