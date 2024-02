L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è molto deluso per le ultime 4 gare della sua squadra.

Massimiliano Allegri a DAZN ha parlato del pareggio di Verona e della possibile incidenza del distacco dall’Inter sul rendimento dei suoi. “Una partita come questa potevi anche perderla, bisogna riordinare le idee, chiarire bene l’obiettivo: ora prendiamo dei gol con troppa facilità, questo pareggio serve innanzitutto per tornare a fare un punto in trasferta e poi preparare al meglio la gara col Frosinone. Anche con l’Udinese abbiamo avuto 5-6 occasioni e non abbiamo segnato: dobbiamo lavorarci e migliorare, non dobbiamo assolutamente sbagliare l’atteggiamento che ci faceva portare a casa le partite nei primi 4 mesi. Nel calcio ci metti tanto tempo a costruire e poco per distruggere: veniamo da 4 partite in cui abbiamo fatto 2 punti, dobbiamo darci una riordinata”.

“Cambio modulo? La sensazione è che loro ripartissero e che abbiamo corso qualche rischio di troppo poi rimediato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente nel primo tempo nell’ultimo passaggio: oggi sono più arrabbiato per l’altra circostanza che prima non c’era. Dobbiamo smaltire la delusione post-Empoli vista poi nelle partite con l’Inter e con l’Udinese. Oggi l’avevo preparato, ma non è questione di schemi di gioco: devi correre e in questo momento siamo molto lunghi. Con calma bisogna ripartire e riprendere a vincere già domenica”.

“Il distacco dall’Inter? Non so quanto abbia inciso, da oggi non deve più incidere: abbiamo fatto 2 punti in 4 partite, bisogna resettare perché non ci si accende quando si vuole. La squadra fa ma non basta per vincere”.

