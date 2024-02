Il giornalista Fabio Licari ha analizzato il momento dell’Inter, ecco il suo commento sui nerazzurri e un’osservazione particolare

Fabio Licari ha parlato così a La Gazzetta dello Sport. Qui un estratto del suo commento su l’Inter di Simone Inzaghi e come i nerazzurri non sembrino patire la tensione dal campionato alla Supercoppa e il Ko in Coppa Italia.

INTER – «Un altro campionato, un’altra Juve. Un altro campionato, la stessa Inter. Leggere la nuova classifica dalla prospettiva bianconera significherebbe fare un torto a chi è in fuga. L ’Inter va a prescindere. È come se fosse impermeabile alla pressione della Juve e a tutto il resto che le gira attorno, la Supercoppa da vincere in Arabia, il ko imprevisto in Coppa Italia, la Champions ad affollare un calendario già asfissiante di suo. Un anno fa il Napoli delle meraviglie aveva 65 punti e quella rincorsa sembrava irripetibile. Ora l’Inter in teoria può far meglio . Il Napoli era arrivato un po’ lungo al finale: il distacco in campionato era incolmabile, ma Lobotka, Kvara e gli altri non erano più gli stessi in Champions. L’Atletico darà le prime risposte sulla tenuta nerazzurra, la sensazione è che la sconfitta con il City si sia trasformata in una vittoria. Per l’Inter e per Inzaghi».

