La Gazzetta dello Sport ha intervistato Regina Baresi che ha parlato di Inter a partire dal match di martedì contro l’Atletico Madrid. “Simeone è un super allenatore. In tutti questi anni in cui ha guidato la squadra, ha dato la sua impronta di gioco in maniera evidente. Ma l’Inter è in forma. Ha acquisito tanta sicurezza nel corso della gestione Inzaghi. Mi aspetto una bella partita, scaldata ancora di più dall’atmosfera della Champions. La mia speranza è che i nerazzurri continuino a giocare in questo modo, divertendosi. Un pronostico? Non voglio dire nulla ma sono ottimista per il passaggio del turno“.

Sul campionato

“Mancano ancora troppi mesi per dire che abbiamo già vinto. Tuttavia abbiamo conquistato una posizione più sicura. Il vantaggio darà la possibilità di gestire meglio energie e giocatori, soprattutto in un momento in cui, tra recuperi e coppe, aumentano le gare in calendario”.

Hakan Calhanoglu

I singoli che più la colpiscono

“Thuram sta vivendo una stagione pazzesca, Chalanoglu fa cose incredibili in campo, Lautaro, ora che è capitano, è diventato leader assoluto, Dimarco fino a qualche anno fa non era considerato da Inter e ora è uno dei migliori esterni in circolazione. Difficile fare solo un nome perché il rendimento generale è eccezionale”.

Sul tecnico

“Aveva già dimostrato il suo valore alla Lazio. Da quando si è trasferito a Milano, è stato capace di far performare al meglio i calciatori della rosa a disposizione. Sta dando continuità ai risultati, cosa non facile nel mondo nerazzurro. Ha creato un ambiente di lavoro sereno. Ha messo i giocatori giusti al posto giusto”.

