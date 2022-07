Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha capito dove la su squadra deve migliorare tanto per lottare al vertice.

DAZN ha intervistato Massimiliano Allegri che ha le idee chiare sull’attacco della sua squadra. “Rispetto allo scorso anno dobbiamo migliorare sotto l’aspetto realizzativo, siamo stati l’11°attacco del campionato e con quei numeri non si va da nessuna parte. Sul piano difensivo abbiamo retto, fino alle ultime giornate eravamo in linea con i numeri di una squadra che vuole vincere lo scudetto avendo subito solo 25 gol”.

“Partiamo con l’obiettivo di vincere, che resta una cosa straordinaria. Per anni alla Juve era diventata la normalità e penso che proprio il fatto di non avere vinto niente l’anno scorso ci abbia fatto capire quanto è speciale vincere e ci possa dare la fame giusta per tornare a primeggiare. La lotta scudetto? Penso che l’Inter sia ancora la favorita, il Milan ha fatto qualcosa di straordinario l’anno scorso e quest’anno per loro sarà un bel test, non è mai facile ripetersi”.

