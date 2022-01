Allegri “dribbla” Dybala

Massimiliano Allegri ieri sera nel post gara di Juventus-Udinese, nonostante la vittoria per 2-0 non era molto soddisfatto. Il tecnico nelle interviste faceva notare alla sua squadra come manchi qualcosa in termini di esperienza; c’è stato un momento di diversi minuti in cui la Juve ha staccato la spina, ritiene Allegri.

Sull’esultanza forse polemica di Paulo Dybala queste sono le parole dell’allenatore che cerca di sorvolare: “Chi guardava in tribuna che non c’era nessuno? Ha simulato. Oggi ha fatto una bellissima partita. Molto bella l’azione del primo gol grazie a McKennie, poi ha lanciato de Sciglio per il 2-0. Nel secondo tempo, quando si è messo tra le linee, ha fatto respirare la squadra”. Tanti elogi insomma per la prestazione dell’attaccante e pochi riferimenti alla sua celebrazione del goal.