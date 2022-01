Freni, Sottosegretario Economia: “Decreto sostegni, pronto aiuto allo sport”

Aiuti allo sport e in particolare al mondo del calcio. Intervistato dal Corriere della Sera, il Sottosegretario all’Economia Federico Freni spiega infatti che il Consiglio dei Ministri è pronto a lanciare il nuovo decreto Sostegni con novità importanti per alcuni settori duramente colpiti dalla pandemia: “Non manca molto ormai, nei primi giorni della settimana il testo approderà in CdM, con una dote di almeno un miliardo di euro. L’obiettivo è garantire un sostegno concreto alle attività che hanno subito un pregiudizio immediato da questa quarta ondata, a partire dal comparto turistico, le discoteche, i settori dello sport e dello spettacolo”.

Una buona notizia per il mondo del calcio. Si parla di oltre un miliardo di euro per i ristori in oggetto. Proprio meno di 24 ore fa, il presidente del Coni Malagò si era espresso così sulle pagine del Corriere della Sera: “È giusto che il mondo dello sport, calcio in primis, ma anche le altre discipline, debbano poter contare su ristori importanti dopo le perdite che hanno subito e continuano a subire. È altrettanto chiaro che le interlocuzioni col governo devono essere serie e attendibili sulla base di elementi oggettivi. Mi impegnerò per arrivare in tempi brevi a una soluzione che tenga presente quanto il comparto sportivo versa nella casse dello stato e, in prospettiva, quanto lo Stato rischierebbe di perdere se molte realtà sportive dovessero sparire a causa dei mancati ristori. Lo sport italiano merita maggiore considerazione”.