Milan: vicino il rinnovo di Theo Hernandez

Procede bene e senza intoppi la trattativa tra il Milan e Theo Hernandez per il rinnovo del francese. L’attuale vincolo prevede 1 milione e mezzo di euro fino al 2024, mentre l’offerta dei rossoneri adesso pare che sia di 4 milioni più 1 di bonus fino al 2027. Secondo MilanNews.it un incontro molto importante con l’entourage del giocatore pare sia andato in scena nei giorni della partita di Champions League con l’Atletico Madrid, quindi intorno alla fine di novembre in Spagna.

Tutte le parti in causa desiderano il buon esito della trattativa, come rivelato anche dall’esterno il 9 gennaio dopo la gara col Venezia che lo ha visto anche essere capitano: “Sul rinnovo siamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando”.