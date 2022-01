Bologna-Napoli probabili formazioni

Oggi alle 18:30 si gioca Bologna-Napoli, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù devono cercare di reagire alla sconfitta subita per mano del Cagliari, mentre gli azzurri sono reduci dalla brutta sconfitta in Coppa Italia per 2-5. Mihajlovic non può disporre di Orsolini, mentre Spalletti sta recuperando Osimhen e Zielinski. Ecco quelle che sono le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. ALLENATORE: Mihajlovic.

A DISPOSIZIONE: Bardi, Bonifazi, Medel, Stivanello, Dominguez, Skov Olsen, Pyyhtia, Van Hooijdonk, Pagliuca, Vignato, Cangiano, Falcinelli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. ALLENATORE: Spalletti.

A DISPOSIZIONE: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Ghoulam, Demme, Vergara, Lozano, Zanoli, Mertens, Osimhen.