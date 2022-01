Juventus, Allegri: “La Coppa Italia è un obiettivo stagionale”

Tempo di vigilia in casa Juventus. Domani sera alle ore 21 all’Allianz Stadium torna la Coppa Italia, avversaria la Sampdoria che ha appena esonerato D’Aversa. Le parole del tecnico Massimiliano Allegri in vista di questo importante appuntamento. I bianconeri puntano ad arrivare in fondo alla competizione.

“Bisogna cercare di qualificarsi al turno successivo, è un obiettivo della stagione. Sarà una partita difficile, se affrontata in un certo modo potrà diventare più facile. Conta tantissimo perché è un obiettivo. All’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. A noi deve interessare da domani. La Sampdoria tra l’altro ha cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più attenti. Veniamo da partite ravvicinate intense, bisogna fare un ultimo sforzo perché poi avremo cinque giorni per preparare il match di San Siro”. Testa alla Sampdoria, a pochi passi dal termine di un vero e proprio tour de force. Domenica prossima la trasferta di Milano contro il Milan.