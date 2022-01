Lazio, Sarri: “Sarà difficile ma dobbiamo tirare dritto”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri parla a Lazio Style Channel alla vigilia di Lazio-Udinese, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia. “Con quale spirito si affronta la gara? Con l’atteggiamento di voler passare il turno. È una manifestazione importante, vogliamo la qualificazione”.

Nessun alibi per il tecnico biancoceleste. “Non dobbiamo pensare alla partita che verrà e neanche a quelle che abbiamo giocato in passato. Dispiace che non abbiamo tanti ricambi visto che abbiamo 6-7 giocatori fermi. Sarà difficile, sotto l’aspetto mentale e fisico, ma dobbiamo tirare dritto”. La Lazio viene dal rotondo successo contro la Salernitana e sembra aver assimilato gli schemi del tecnico toscano. Ora la Coppa, a pochi passi dalla finale che tutte le big desiderano raggiungere.