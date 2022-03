L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non vuole cali di tensione dai suoi domani contro la Sampdoria.

Massimiliano allegri ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Sampdoria. “Arriva in un momento decisivo della stagione questa sfida anche se mancano ancora due mesi di campionato. Prima della sosta c’è una settimana intensa e che speriamo sia molto divertente”.

“Con Giampaolo in casa la Sampdoria ha fatto molto bene e non sarà facile, vedendo i dati sono una squadra che approccia bene alla sfida e che ci aggredirà. Hanno bisogno di punti per la salvezza e noi per arrivare nelle prime quattro. A noi basta essere nei primi quattro, poi se secondi, terzi o quarti cambia poco. Veniamo da tante partite importanti e dobbiamo lavorare perché manca ancora molto. Contro la Sampdoria vogliamo un risultato positivo per continuare la striscia positiva e consolidare la posizione“.

