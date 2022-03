L’allenatore del Milan Stefano Pioli tiene alta la tensione dei suoi per evitare distrazioni contro le medio-piccole, come avvenuto in passato.

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita che domani il suo Milan giocherà in casa contro l’Empoli; il tecnico non vuole distrazioni. “Non dobbiamo farci ossessionare dal nostro passato, ma pensare che ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo giocare con continuità, qualità e ritmo per far emergere le nostre caratteristiche. Napoli non è ultimo gradino, dobbiamo rimanere attaccati al presente e alla quotidianità. Ho visto una squadra concentrata che si è preparata molto bene. Non c’è stato bisogno del mio intervento per far capire quanto è importante la sfida di domani”.

IM_pallone_serie_A_2020

“L’esperienza del passato è stata utile, ma è inutile continuare a guardare al passato. Io vedo una squadra determinata, convinta e con la serenità necessaria per affrontare questo finale di campionato. Sapremo affrontare le partite con la giusta concentrazione e determinazione. Saranno 10 partite molto tirate, le prime 5 del campionato cercheranno di fare più punti possibili, sarà una lotta serrata. Noi dobbiamo concentrarci sulla prossima e dare il massimo. Difficile fare previsioni, è stato un campionato particolare: nessuno è riuscito ad allungare. Continuo a pensare che le prime 5 sono squadre molto forti che potrebbero fare una striscia di vittorie consecutive, il campionato italiano è molto difficile Tutti i campionati si lottano e vincono con le partite sporche, le partite vanno sofferte e lottate. Dovremo essere umili e credere nelle nostre qualità“.

