Domani alle 15 parte la ventinovesima giornata del campionato di Serie A con due gare tra cui Salernitana-Sassuolo.

Domani pomeriggio la Salernitana proverà a mettersi alle spalle il brutto 5-0 subìto a San Siro ma di fronte avrà un Sassuolo in serie molto positiva. Nicola ritrova solo per la panchina Ribery mentre Dionisi non recupera tra gli altri Toljan e Djuricic; ecco le probabili formazioni.

Franck Ribery

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Veseli, Gyomber, Perotti, Obi, Bohinen, Ederson, Coulibaly M., Ribery, Mikael, Mousset. Indisponibili: Schiavone, Mazzocchi. Squalificati: -.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan. G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Rogerio, Peluso, Ceide, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Harroui, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Toljan, Djuricic. Squalificati: -.

