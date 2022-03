L’esterno della Juventus Juan Cuadrado rivela di voler rinnovare il contratto coi bianconeri e racconta una delle sue specialità, il dribbling.

Interessanti dichiarazioni rilasciate da Juan Cuadrado a DAZN anche riguardo il rinnovo. “La società sta lavorando. Le parti stanno parlando. Speriamo di continuare e rimanere qui, perché sono molto contento di essere in questa famiglia, la Juve“.

Massimiliano Allegri

“Il dribbling è qualcosa che ho allenato tantissimo quando ero piccolo in Colombia, con un allenatore che insisteva molto su come farlo, in che momento e in quale situazione. Oggi continuo ad allenare questo fondamentale. Sta qui il segreto: continuare a puntare l’uomo nei momenti in cui si può. Adesso sto cercando di giocare più semplice, perché Allegri insiste molto su questo punto. Devo cercare l’uno contro uno solo nei momenti decisivi“.

