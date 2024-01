Allegri fa 400 con la Juve: «10 anni fa arrivò tra fischi e contestazioni, non pensava di tagliare questo traguardo». La rivelazione

Allegri domani contro il Frosinone toccherà quota 400 panchine con Juve. Di lui ha parlato Guardalà a Sky Sport.

GUARDALA’ SU ALLEGRI – «Sarà una serata speciale per Allegri che raggiunge quota 400 panchine, un traguardo che non pensava di tagliare quando arrivò 10 anni fa tra fischi e pesanti contestazioni. 10 anni dopo l’orgoglio è tanto per quanto fatto e vinto».

