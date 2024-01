Juve Frosinone, quattro assenze per Di Francesco: la lista per il quarto di finale di Coppa Italia allo Stadium

Sono quattro le assenze per il Frosinone di Di Francesco che domani sera, allo Stadium, affronterà la Juventus nell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia.

L’allenatore dei cociari non avrà a disposizione solo i lungodegenti Kalaj, Marchizza, Oyono e Baez. Per il resto sono tutti convocati per la sfida con i bianconeri di Coppa Italia e quella successiva di campionato con l’Atalanta.

The post Juve Frosinone, quattro assenze per Di Francesco: la lista appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG