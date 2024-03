Massimiliano Allegri spiega la situazione della fase difensiva bianconera dopo le ultime partite e i gol presi. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, in conferenza, ha fatto il punto sulle condizioni della fase difensiva. Le parole del tecnico della Juve:

FASE DIFENSIVA – «Nelle ultime parole abbiamo concesso poche occasioni da gol, ma preso tanti gol. Ci sono momenti così nella stagione. Dobbiamo avere più attenzione e migliorare in difesa come squadra, non nei singoli».

