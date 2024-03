Lo storico attaccante della Nazionale italiana Ciccio Graziani ha raccontato un aneddoto personale sull’icona del calcio italiano Gaetano Scirea

Ciccio Graziani, ha parlato anche del suo ex capitano azzurro e icona bianconera Gaetano Scirea in un’intervista a Il Giornale. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Bisognerebbe essere campioni anche nella vita come Gaetano Scirea Una volta l’ho sognato. Ma fu più di un sogno. Può sembrare assurdo, ma sono convinto che quella notte Gaetano fosse davvero presente e mi abbia parlato di persona. Cosa mi disse? ‘Dove sono ora sto bene’. Chiamai subito la moglie di Gaetano per raccontarle l’accaduto e farle leggere la poesia. La poesia Dopo l’’apparizione’ di Gaetano non riuscivo a prendere sonno. Andai in cucina per bere un bicchiere d’acqua. Sul tavolo c’era un foglio. Istintivamente scrissi dei versi dedicati a Gaetano. Li feci leggere a mia moglie Susanna’. Reazione? Non credeva ai suoi occhi: ‘È impossibile che li abbia scritti tu…’»

The post Graziani racconta: «Ho sognato Scirea, ecco cosa mi ha detto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG