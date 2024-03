Martusciello Lazio, Montolivo racconta la sua esperienza: «Era stato scelto Seedorf allenatore, ma arrivava dopo una partita di campionato»

Prima Sarri, oggi Martusciello e domani l’ex Juve Igor Tudor: caos in casa Lazio sulla panchina. Riccardo Montolivo, a DAZN ha raccontato la sua esperienza ‘simile’. Le parole:

PAROLE – «A me è capitato con l’esonero di Allegri. Era stato scelto Seedorf allenatore, ma arrivava dopo una partita di campionato in cui la panchina fu occupata da Tassotti. E’ una situazione strana. I calciatori devono pensare alla squadra. All’epoca eravamo a gennaio, ora siamo a marzo, ma credo che debba venir fuori l’orgoglio dei ragazzi in campo»

