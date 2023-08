Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo l’amichevole tra prima squadra e Juve Next Gen

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo l’amichevole tra prima squadra e Juve Next Gen. Ecco le sue dichiarazioni.

FUTURO VLAHOVIC – Sono contento della rosa che ho, abbiamo quattro attaccanti importanti: Vlahovic, Kean, Chiesa e Milik più Yildiz che è un ragazzo di qualità. Come ha detto Giuntoli Vlahovic è il centravanti della Juve, poi di fronte ha offerte economiche importanti la società valuterà come sempre. Dobbiamo diventare una società sostenibile e io su questo non ci metto bocca. Io faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento.

