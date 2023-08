Il giornalista Fabrizio Biasin ha elencato tutte le difficoltà dei nerazzurri sul mercato degli attaccanti.

Fabrizio Biasin ha detto la sua sul mercato dell’Inter nel corso di una diretta su Twitch al canale di FcInter1908.it. “Per migliorare l’attacco dell’anno scorso serve un miracolo, soprattutto se non esce Correa. Va completato per caratteristiche senza Dzeko e Lukaku. Con Taremi e Sanchez si danno a Inzaghi tutte le caratteristiche per il reparto offensivo, altri incastri diventano complicati”.

Joaquin Correa

“Sanchez ci hanno spiegato che diventa una possibilità piuttosto concreta se si piazza Correa. Questo è il quadro, solo e soltanto se parte Correa che è difficilissimo. E solo se arriva un terzo che piace all’allenatore. Su Balogun è risaputa la situazione: è difficile trovare la quadra con l’Arsenal. Se si dovesse trovare la quadra, il quarto deve essere uno diverso da Sanchez, uno che gioca in area, a 0. Beto costa 30 milioni? A questa cifra per me ha poco senso, non vedo un margine futuro di plusvalenza”.

