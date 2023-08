Danilo, difensore e capitano della Juventus, ha parlato al centro del campo dopo l’amichevole vinta contro la Juventus Next Gen

Danilo, difensore e capitano della Juventus, ha parlato al centro del campo dopo l’amichevole vinta contro la Juventus Next Gen.

PAROLE – «Ciao bianconeri, buona sera a tutti. Ci tenevo ringraziare ognuno di voi per essere venuti qui oggi. Ringraziare anche per il supporto che ci avete dato la stagione scorsa, difficile per voi come per noi. Questa è l’unica strada per riportare la Juve dove merita. Rimanere insieme, forza Juve».

