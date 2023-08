Il prossimo campionato di Serie C sarà visibile sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco il comunicato ufficiale

COMUNICATO – La Lega Pro è lieta di annunciare che tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW. Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al calcio.

