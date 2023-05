Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato in zona mista dopo la partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

(inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri ha così parlato in zona mista dopo Juve Milan.

SCONFITTA – «Bisogna essere, lo dico a tutti i tifosi, orgogliosi di questa squadra. Per la stagione che abbiamo fatto, per quello che abbiamo dato, perchè comunque i ragazzi anche stasera hanno dimostrato attaccamento alla maglia, grande professionalità e grande serietà. Le energie che avevano dentro le hanno messe sul campo e magari è stata una liberazione chiudere stagione, perchè altrimenti veramente sarebbe stato ancora uno stillicidio. Abbiamo un’ultima partita da onorare nel migliore dei modi. Bisogna finire in una buona posizione di classifica sul campo».

MORALE VERSO UDINE – «Lo spirito a Udine sarà sicuramente il migliore, saremo più sereni e tranquilli perchè a questo punto qui ormai non abbiamo più niente da chiedere. Recuperiamo due giorni, poi facciamo tre giorni di allenamento per andare a fare una buona partita a Udine».

STAGIONE – «Ripeto, è una stagione anomala che non auguro a nessuno. Le sconfitte sono tante, ma queste partite vanno analizzate a mente lucida. Non ho i dati sotto e non avrebbe senso ora. Bisogna riposare ed essere lucidi e ripartite con più voglia. Abbiamo fatto buone cose, c’è una buona base su cui lavorare».

COME STA BREMER – «Bremer ha finito con i crampi. Questo la dice lunga sulla tensione che c’era in partita».

The post Allegri in zona mista: «Stagione anomala, che non auguro a nessuno. Per il prossimo anno…» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG