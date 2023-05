Leonardo Bonucci, capitano della Juve, ha parlato in zona mista dopo la partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

(inviato all’Allianz Stadium) – Leonardo Bonucci ha così parlato in zona mista dopo Juve Milan.

ANNATA DELUDENTE – «Stasera è un mix di trsistezza, di delusione, di dispiacere. E’ stata una prima parte complicata per demeriti nostri, nella seconda parte quello che è successo fuori campo ci ha portato via energie e attenzione che abbiamo tenuto sotto controllo fino alla partita di Siviglia. Usciti dall’Europa League abbiamo fatto più fatica a trovare quelle energie avute durante l’anno. Stasera la squadra ha fatto una buona partita, ci è mancato il gol che ci teneva ancora lì attaccati a una possibilità. Purtroppo non è andata come volevamo. E’ stata un’annata brutta, quando la Juventus non va avanti in Champions e non alza trofei l’aggettivo da usare può essere solo questo».

COSA E’ MANCATO – «Purtroppo in alcune partite abbiamo fatto molta fatica. Dieci sconfitte sono tantissime, quando sei alla Juventus non puoi farle. E’ difficile trovare le parole per descrivere quest’anno così particolare, ora andiamo a Udine consapevoli che quando si indossa questa maglia qualsiasi partita che può contare qualcosa devi scendere in campo con il giusto appoggio e la mentalità per portare a casa il risultato».

PROSSIMA STAGIONE – «Ci portiamo dietro i valori di un gruppo che nelle difficoltà ha tirato fuori l’orgoglio e l’unione. Ovvio che ci saranno dei giocatori che andranno, altri arriveranno. Il mio compito è trasmettere la juventinità che in parte si è vista quando abbiamo portato a casa partite in cui ci siamo sacrificati e ci siamo aiutati tra di noi. Vedremo cosa succederà extra-campo, ma la Juve deve ambire a lottare per lo Scudetto».

ULTIMI ANNI – «Mi sarei aspettato tante cose in questi anni, ma quello che non posso decidere io non lo posso cambiare. Mi sono sempre messo a disposizione dell’allenatore, della squadra, cercare di aiutare i più giovane e trasmettere cosa significa indossare questa maglia. Vedremo cosa sarà il prossimo anno, io credo che la Juventus allestirà una squadra che può competere per dare fastidio a chi ha vinto lo Scudetto, alle milanesi per riportare la Juve dove merita».

