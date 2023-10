Massimiliano Allegri indica la strada che porta allo Scudetto: le parole del tecnico dopo la vittoria nel derby

Intervistato da Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato della lotta Scudetto e non solo. Le dichiarazioni del tecnico della Juventus.

COSA MANCA PER LO SCUDETTO – «Dobbiamo fare tante cose in più. I difensori hanno difeso bene di reparto, non abbiamo concesso nulla. Abbiamo difeso bene gli spazi e negli uno contro uno, poi la gestione di palla va fatta meglio. Quando hai palla devi muoverti, altrimenti devi fare una buona fase difensiva e non è facile. E’ una squadra giovane, con giocatori con meno esperienza. Yildiz diventerà meraviglioso, difficile trovare uno che stoppa la palla come lui. Kean ha fatto una gara importante, sono contento che è stato convocato. C’è entusiasmo, ma bisogna che lo stadio sia sempre così perchè ne abbiamo bisogno».

