Stefano Pioli, a Sky Sport, ha così parlato dopo la vittoria di Genova e in vista del prossimo match con la Juve.

VITTORIA PER LA CLASSIFICA O PER LA FIDUCIA – «Per la classifica no, è troppo presto. Ci sono 3/4 squadre che cercheranno di vincere lo Scudetto ma per la fiducia, l’autostima. Abbiamo fatto un periodo tosto a livello mentale, fisico. Vincere qui non è facile, anche se l’hanno messa sulla corsa, le ripartenze».

RIMESSE LE COSE IN ORDINE DOPO IL DERBY – «Possiamo anche parlarne, è andata male ciò che pensavamo potesse andare bene. Siamo stati fortunati a tornare a giocare, col Newcastle, ci siamo concentrati sul migliorare gioco e prestazioni. Ora c’è la sosta, ce la prendiamo tutta. Molti han bisogno di riposare. La settimana dopo la sosta sarà impegnativa, avremo Juve, Psg e Napoli, saranno 3 partite complicate. Perderemo Theo e Maignan con la Juve, ci prepararemo per fare sempre meglio».

