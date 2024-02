Allegri insegue l’Inter ma si guarda dal Milan: «Difficile stare dietro ai nerazzurri. Adesso dobbiamo fare questa cosa». Le dichiarazioni del bianconero

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio di Verona Juve analizzando anche la classifica con il Milan che insegue.

GUARDARE AL MILAN E NON ALL’INTER – «In questo momento è normale essere a -10 dall’Inter che sta facendo cose straordinarie, viaggia a 2,6 punti a partita. Sarebbe stato difficile stargli dietro. Noi abbiamo peccato nelle gare in casa, ora lasciamoci dietro questo punto in due gare in casa. Mancano 45 punti, cerchiamo di far bene oggi e di ripartire».

