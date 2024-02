Monza Milan, attacco rivoluzionato: Pioli li cambia quasi tutti rispetto al Rennes! Le ultime sulla formazione rossonera

Verrà rivoluzionato l’attacco rossonero per il match contro il Monza. Ci sarà turnover in vista della sfida di ritorno contro il Rennes.

E quindi, ecco che dal primo minuto, dovrebbe giocare titolare Jovic, per far rifiatare Giroud, e Okafor per dare il cambio a Pulisic. Confermato invece Leao e sulla trequarti Loftus-Cheek. Indispensabile avere tutti a disposizione in questo momento della stagione con tanti impegni.

