In conferenza stampa l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha voluto parlare dell’Inter.

INTER – «Noi sappiamo che l’Inter in questo momento è la favorita perché è stata costruita per vincere il campionato. L’ha detto anche Zhang nella cena di Natale, il loro obiettivo è la seconda stella. Noi abbiamo iniziato un percorso diverso con giocatori che stanno crescendo, ma dobbiamo lavorare per migliorare. Ci sono dei passetti, un percorso non fatto di partite secche, dobbiamo essere sereni per gestire i momenti difficili. Pensiamo a noi stessi e non ci accontentiamo».

