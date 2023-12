Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha voluto parlare della lotta Scudetto citando anche l’Inter di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni

Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ospite a TG Poste, ha parlato del campionato di Serie A e dell’Inter. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Chi vince la Serie A? Non posso essere a favore di nessuno, ma è chiaro che quello che ha fatto vedere l’Inter fino a questo momento indica che loro hanno molte potenzialità. Inzaghi insieme a me e Guardiola In un podio di grandissima qualità e sono felice. Auguro ai miei avversari di poter vincere perché sono allenatori di grande caratura».

