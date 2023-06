Allegri Juve, conferma dopo due anni senza trofei: non accadeva dal biennio 1935-37. Il dato relativo alla panchina bianconera

Per la prima volta nel dopoguerra, la Juventus conferma anche per la terza stagione un allenatore che non ha vinto alcun trofeo per due stagioni consecutive. L’ultimo caso risaliva al biennio 1935-1937 (Virginio Rosetta, che tuttavia nel 1937-38 vinse la Coppa Italia):

Per la prima volta nel dopoguerra, la #Juventus conferma anche per la terza stagione un allenatore che non ha vinto alcun trofeo per due stagioni consecutive: l’ultimo caso risaliva al 1935-1937 (Virginio Rosetta, che tuttavia nel 1937-38 vinse la Coppa Italia). https://t.co/yk5B8g5jKN — Giuseppe Pastore (@gippu1) June 7, 2023

A riportare questo dato è Giuseppe Pastore su Twitter.

The post Allegri Juve, conferma dopo due anni senza trofei: non accadeva dal biennio 1935-37. Il dato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG